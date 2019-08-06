إليكم كيفية إرسال صورة عبر "واتس اب" بأعلى جودة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد خبراء التقنية في تطبيق التراسل في أميركا، إمكانية إرسال صور عالية الجودة دون الحاجة للاستعانة بأي تطبيق آخر أو ضغط الصور وفقد جودتها Resolution.

وأشار الخبراء في موقع تيك للعلوم التقنية الى ان مستخدمي نظام أندرويد بإمكانهم إعادة تسمية الصورة كملف بصيغة pdf أو doc في مدير الملفات، ما يؤدي لحفظها بامتداد مختلف عن الصور، بعد ذلك ترسل للمستلم، والطلب منه إعادة تسميتها في مدير الملفات الخاص به بتنسيق jpg. وستظهر الصورة الأصلية بجودتها الطبيعية.

واستعرض الخبراء طريقة أخرى وهي "انتقل إلى "واتس اب"، وحدد الجهة المستقبلة، واضغط إضافة مرفق إلى رسالتك، ثم حدد (مستند)، فتظهر لك الصورة بحجمها الطبيعي، أرسلها دون أي ضغط. أما لمستخدمي iOS، فيمكنهم حفظ الصورة في تطبيق الملفات، ثم الضغط على إضافة مرفق لرسالتك، حدد (مستند) بدلاً من (صورة) Photo ثم أرسلها.