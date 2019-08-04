"سرْك" للتنقل بالوسائل الخفيفة تدشّن مقرها الإقليمي في الإمارات

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت "سرْك" الشركة الأولى أوروبياً في مجال التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة، افتتاح مقرها الإقليمي في الإمارات باستثمارات تبلغ ملايين الدولارات.



ويمثل ذلك أول توسع لأعمال الشركة خارج الاتحاد الأوروبي. وتعتبر "سرْك" أول شركة عالمية للتنقل باستخدام الوسائل الخفيفة تنطلق خدماتها رسمياً في منطقة الخليج بالشراكة مع الجهات التنظيمية المحلية ومطورين من القطاع الخاص.



أنشأت شركة "سرْك" من قبل ريادي الأعمال المعروف "لوكاس غادوسكي" والذي سبق وأنشأ شركة "دليفري هيرو" التي تمتلك وتدير شركات توصيل الطعام في أوروبا وعدد من الشركات الإقليمية في المنطقة مثل طلبات، كاريدج، زوماتو الإمارات وهنقرستيشن، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة ومستثمر في شركة فولوكوبتر، والتي تعمل على تطوير خدمة التاكسي الجوي في الامارات.



وقال غادوسكي: "نحن نبني بطلاً أوروبياً بطموحات عالمية. فنحن ندعم التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة المسؤول، ونعمل مع سلطات المدينة والمجتمعات المحلية ومستخدمي الطرق الآخرين لتطوير النقل الحضري أينما يتم استقدام خدماتنا. كما أن النظام الحيوي المشجع للابتكار وشغف تجربة المفاهيم جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجعل منها مكاناً مثالياً لشركة "سرْك".



صمّمت دراجات السكوتر الكهربائية الخاصة بــ "سرْك" لاستخدام مشترك وآمن وسلس. كما أنها مصممة من منظور السلامة أولاً، إذ تقدم ثباتاً أكثر وتدوم لفترة أطول. ويبرز هذا الشغف بالسلامة من خلال تميز دراجات "سرْك" بعجلات أكبر، ونظام تعليق مزدوجة، وبطاريات تدوم لمدة أطول، وأفضل ما توصلت إليه تقنيات أنظمة الفرامل والعديد من الميزات البارزة الأخرى. هذا ويغطّي كل رحلة على متن دراجات "سرْك" تأمين يشمل الحوادث الشخصية والمسؤولية تجاه الغير ومسؤولية الدراجة. وتوفر "سرْك" في تطبيقها تعليمات واضحة حول السلامة وإرشادات محلية عن كيفية استخدام المركبات بشكل قانوني ومسؤول.



الى جانب إطلاقها خدماتها في أبوظبي، تعمل "سرْك" على خطط توسع إضافية في منطقة الخليج بقيادة مؤسسَي الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جايديب دونا و بدر الكالوتي.

شغل دونا مؤخراً منصب الرئيس العالمي لشركة جراب العاملة في مجال التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة، قبل أن يعود إلى الامارات حيث أمضى سابقاً أكثر من عشرة سنوات في تطوير خدمات التنقل الذكي والمشترك. يتمتع دانوا بخبرة مهنية وصناعية طويلة مع شركات جراب وكريم وماكينزي ووالت ديزني.



وقال دونا، وهو حالياً المدير التنفيذي ل "سرْك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ""يمثل الازدحام تحدياً متزايداً في المنطقة حيث ينتقل الكثير من رواد الأعمال والتكنولوجيا إلى العيش في المدن. وتوفر حلول التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة بديلاً مناسباً وسريعاً وبأسعار معقولة، وهي كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة. كما أنها تزيد من إمكانية الوصول إلى شبكات النقل العام التي يجري تطويرها في مدن المنطقة." حيث تعتبر هذه الخدمة من أهم خدمات الميل الأول والأخير للربط مع شبكة المواصلات العامة والتي تسعى دول رائدة مثل الإمارات العربية المتحدة الى تطوير رحلات أكثر نظافة وأماناً وتكاملا مع البنية التحتية للمواصلات العامة".



وأما الكالوتي فهو رائد أعمال متمرّس قام بتأسيس وتوسيع العديد من الشركات الناشئة الناجحة في دبي، بما فيها لوندري بوكس، ماي بوكس وسويتش. حيث عمل الكالوتي، قبل انتقاله إلى قطاع ريادة الأعمال لست سنوات كمصرفي استثمار لدى سيتي غروب، حيث عمل على بعض أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الاكتتاب العام وإصدارات السندات في المنطقة.



وأضاف الكالوتي، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات لشركة "سرْك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن حريصون على أن تكون خدمة "سرْك" هي الأمثل لكل مدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل مثل الطقس وجغرافية المنطقة واحتياجات المجتمع المحلي. وسيكون ذلك أمراً مهماً بشكل خاص بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج حيث نركز على مهمتنا المتمثلة في تقديم خدمات تنقل موثوقة وعالية الجودة في كل مكان. ونحن نتحمل مسؤولياتنا بجدية بالغة كشريك حقيقي للمدن التي نعيش ونعمل فيها".



هذا وتراقب "سرْك" باستمرار الأماكن التي تشتد الحاجة فيها إلى الخدمة وتعيد توزيع مركباتها بسرعة استجابةً لاحتياجات المستهلكين ومتطلبات السلطات المحلية. كما وتحرص "سرْك"على التأكد من أنّ دراجات السكوتر مركونة بشكل صحيح كما تختبر نظام الحوافز للاستخدام المسؤول في عدد من المدن التي تعمل بها. وحرصاً على ضمان موثوقية الدراجات وتوافرها، تقوم "سرْك" بأعمال الصيانة لاسطولها على مدار الساعة وطوال أيام السنة من خلال فرق تقنية متخصصة.



وبما أن السلامة هي الاعتبار الأول والرئيسي لــ"سرْك"، تعمل الشركة مع خبراء رائدين في تقييم ومراقبة سلامة المركبات لتطوير إرشادات للمستخدمين حول هذا النمط الجديد من التنقل، وتدعم تحسين معايير السلامة العامة على مستوى الصناعة ككل.