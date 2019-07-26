كريم الوقاية من الشمس بعامل حماية 30 الأمثل للجلد.. لهذه الأسباب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال الدكتور ستيفن وانغ من جمعية سرطان الجلد، أن الذين يستخدمون كريمات الحماية من الشمس، بدرجة أعلى من 30 أكثر عرضة للاحتراق بفعل أشعة الشمس وبالتالي إحداث ضرر بالجلد، لأن عامل الحماية بدرجة أعلى من 30 قد يخلق نوعا من الحماية المزيفة لدينا، وفقا لما جاء في موقع "ميرور".

حيث يشعرالاشخاص بأن بإمكانهم البقاء فترات أطول في الشمس، كما ينسون في معظم الأوقات إعادة تطبيق مستحضرات الحماية من الشمس والوقاية منها، وتكون لديهم ثقة أكبر بالبقاء تحت الشمس دون استخدام القبعات أو الجلوس بالظل، مما يؤدي إلى تضرر الجلد بالأشعة فوق البنفسجية بشكل أكبر بذلك.