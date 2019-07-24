اليورو يهبط لأقل مستوى في شهرين بسبب بيانات اقتصادية قاتمة

المصدر: لندن - رويترز

نزل اليورو لأقل مستوى في شهرين مقابل الدولار، اليوم، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح الباب لتيسير كبير في السياسة النقدية بداية من الأسبوع المقبل.

ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1137 دولار بعد أن بلغت في وقت سابق 1.1127 دولار وهو أقل مستوى منذ 30 مايو. وسجل اليورو أقل مستوى في عامين عند 1.1105 دولار في مايو.

وفقد اليورو اثنين بالمئة من قيمته منذ بداية الشهر الجاري مع وضع المستثمرين في الاعتبار احتمال نزول أكبر لتكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تحت مستوى صفر. وساهم الدولار الأقوى بشكل عام في خسائر اليورو.

وزاد الدولار بعد أن توصلت واشنطن لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي وهو ما يقول محللون إنه قد يحد من إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الدولار أمام سلة من العملات عند 97.704 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 97.76 في وقت سابق عقب مكاسب سجلها بنحو 0.5 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا من مستوياته المتدنية بعد فوز بوريس جونسون في السباق لشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل وتركز اهتمام المستثمرين علي احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وفي أحدث تعاملات، صعد الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2479 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعدت العملة البريطانية مقابل اليورو 0.4 بالمئة إلى 89.290 بنس.