روبوتات تقدم المأكولات والمشروبات للجمهور في دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي محدود التطبيق في مجال معين، إنما أصبح يغطي كافة مناحي الحياة ليسهل على البشر معيشتهم، ويوفر المال والجهد في نفس الوقت.

وقد وصل استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ابتكار مقهى جديد في دبي يعمل من خلال الروبوتات بالكامل، بحيث يقدم الروبوت المأكولات والمشروبات للزبائن دون الحاجة للتدخل البشري في أعمال الضيافة.

هذا الأمر الذي كان من الخيال العلمي يصبح تجربة حقيقية تعرض لأول مرة في المنطقة، وستشكل إضافة نوعية لقطاع صناعة الضيافة في مدينة دبي، السباقة دائماً إلى التميز في شتى المجالات.

وبحسب بيان صحافي للجهة المشرفة على المشروع، يأتي هذا الانجاز ليحاكي المستقبل الافتراضي، وذلك مواكبة للرؤية المستقبلية، والاستراتيجية لحكومة الإمارات الذكية.

وسيتم افتتاح "روبوت كافيه" في دبي خلال شهر أغسطس المقبل، وقد تم تجهيز المقهى بثلاثة روبوتات تقدم الخدمات للضيوف الذين بإمكانهم طلب مشروباتهم وأطعمتهم عن طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة، وتقوم الروبوتات بتحضير طلباتهم وإرسالها عبر مسارات آلية إلى كل طاولة وضيف.