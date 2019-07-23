للمرة الأولى.. طائرة حربية روسية تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

انتهكت طائرة حربية روسية، اليوم، المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مما دفع القوات الجوية إلى تسيير طائرات مقاتلة نحوها، وأطلقت طلقات تحذيرية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه الطائرة الحربية الروسية التي خرقت مجالها الجوي فوق ساحلها الشرقي.

وقال مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي لفرانس برس إن الطائرة الروسية خرقت المجال الجوي الكوري مرتين، ما دفع بالقوات الجوية الكورية الجنوبية الى ارسال طائراتها واطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

وهذه هي المرة الاولى التي تخرق فيها طائرة روسية الاجواء الكورية الجنوبية، بحسب المسؤول الذي أضاف أن القوات العسكرية تحقق في الحادث.