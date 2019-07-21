قرقاش: التحالف العربي يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "إن التحالف العربي في اليمن، وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات، صلب، وقوي، وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب".

وأضاف قرقاش: "التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية، والعسكرية، وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية".

وأوضح، في تغريدة نشرها، اليوم، على حسابه بـ«تويتر»: "الحروب الحديثة معقدة، وأفغانستان، والعراق، وسوريا أمثلة على ذلك.. وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية، وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وعودة الدولة، وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".