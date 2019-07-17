الوطني للأرصاد: طقس صحو غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية ظهرا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة الباكر على المناطق الشمالية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - غربية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/س أحيانا ..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحيانا خاصة غربا نهارا.

ويحدث المد الأول عند الساعة 15:18 والمد الثاني عند الساعة 51:01 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 19:37 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 22:17 والجزر الاول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:59 .