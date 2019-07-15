بالصور.. لقطات مُلفتة لطيور تفوز بجائزة أودوبون 2019

نشر موقع صحيفة "جارديان" البريطانية مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة أودوبون للعام 2019. ويشار إلى أن جمعية أودوبون هي منظمة أميركية غير ربحية مكرسة لحماية الطيور، مهمتها الحفاظ على أعداد الطيور المتبقية على الأرض المهاجرة منها والمقيمة.

وكل عام ، تروج أودوبون لمسابقة التصوير الفوتوغرافي للطيور ، مع جوائز نقدية تصل إلى 5000 دولار، ومعسكر تصوير الطيور للفائزين الشباب.

استقطبت جوائز اودوبون للتصوير الفوتوغرافي لعام 2019 2،253 مشاركًا من جميع الولايات الأميركية الخمسين وواشنطن العاصمة و 10 مقاطعات وأقاليم كندية.