الطقس المتوقع في الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الأيام المقبلة صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ورطبا صباحا خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف ويصبح غائما جزئيا على بعض المناطق .. مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الداخلية ويكون الموج غالبا خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

و يكون الطقس اليوم "الخميس" صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا..الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم الجمعة صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا.. الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم " السبت " يستمر الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا تميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية..الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.