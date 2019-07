بالفيديو.. جيسون ستاثام يقبل التحدي الجديد "غطاء الزجاجة"

شارك مؤخرا عدد من المشاهير حول العالم بتحد جديد يدعى "غطاء الزجاجة" #bottlecapchallenge، ومن هؤلاء المشاهير كان الممثل البريطاني جيسون ستاثام الذي نشر مقطعا مصورا ظهر فيه يفتح زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

وكان ستاثام قبل دعوة المغني الأميركي جون ماير لخوض تحدي غطاء هذا التحدي، فقام بنشر مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام". ووجه من جانبه التحدي إلى المخرج جاي ريتشي والمقاتل جيمس مونتاسري.

"#bottlecapchallenge #challengeaccepted This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours Guy Ritchie and @jmoontasri" | https://t.co/J1X9XWKxHl pic.twitter.com/RT16VahcMv