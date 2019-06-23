ميريام فارس تثير موجة غضب في الشارع المصري.. وتوضح حقيقة ماجرى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار تعليق للمغنية مريام فارس حول غيابها عن الحفلات في مصر، على هامش مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مهرجان "موازين"، ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجابت "فارس" أنها اعتادت على إقامة العديد من الحفلات قبل اندلاع الثورة المصرية، بشكل أسبوعي يصل إلى مرتين أو 3 مرات، الا أنها توقفت بعد ذلك، معتبرة أنها كبرت فنيا في هذه الفترة وتطورت وكبرت متطلباتها، وأضافت "رح كون كتير صريحة علي الأجر ومتطلباتي أكبر، وصارت شوي تقيلة على مصر".

وعلق الفنان أحمد فهمي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ما فعلته فارس يعتبر غلطة عمر حيث قال في التغريدة: "بقيتي تقيلة على مصر، اتعملي من نجوم العالم العربي وهتفهمي أنك غلطتي غلطة عمرك".

فيما غرد كاتب الأغاني أمير تيما قائلا: "معظم نجوم الصف الاول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا و نوال و نانسي و راغب و حتى العظيمة ماجدة الرومي و غيرهم، و أنا و إنتي عارفين الأرقام و انهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل و الفرق الكبير بينهم و بينك".

وأضاف: "بلاش مصر يا ميريام، ان مكانش من باب الأدب يبقي من باب الذكاء".

وشارك مغردون ردود فعلهم المستاءة من رد فارس تحت وسم #ميريام_فارس_مصر_كبيره_عليكي، مطالبين بمنع دخولها مصر، حيث قال أحد المغردين: "104 مليون مصري بيقولوا ليكي مش عايزين يشوفوا وشك خالص انا مع منع دخولك مصر وعدم إذاعة أغانيكي".

وأضافت مغردة أخرى: "مش هقولك مصر هوليوود الشرق ولا كلام كبير عن ان مصر حاضنة لكل الاشقاء العرب الفنانين منذ فجر التاريخ ومفيش حد عمره شاف نفسه على مصر ابدا من فريد الاطرش لاسمهان لفيروز لصباح لمحمد عبده لوردة".

فيما سخر البعض من تعليق مريام فارس قائلين أنها أخطأت بتصريحها بحق نفسها فنيا، حيث جاء في تغريدة أحد المعلقين: "مريام فارس..... حفرت قبرها بايدها.... أي فنان مالوش خير ف #مصر مالوش خير ف اي مكان تاني ف العالم.....معروفة".

وقال مغرد آخر: "تقيلة على مصر ليه يا مريام فارس كام كيلو انتي دلوقتي؟!".

بدورها فارس أصدرت بيانا توضيحيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قالت فيه إن إجابتها كانت واضحة أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتها أكبر وصارت ثقيلة على مصر بمعنى أن المطلبات كبرت على المتعهدين المصريين الذين كانت تتعامل معهم في بداياتها.

وأضافت فارس، أجبت بـ "صارت" بمعنى أصبحت وليس صرت والفرق شاسع، لهذا السبب قلت حفلاتي في مصر.

وأشارت فارس أنها لم تتعالى على زملائها الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامها والاصطياد بالماء العكر، كما أنها لم تتعالى على الشعب المصري.