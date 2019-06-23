"ساعة اليد" أقذر من مقعد المرحاض بـ 3 مرات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية،من التساهل في تنظيف ساعة اليد، مشيرة إلى أنها تحمل جراثيم تفوق بقذارتها مقعد المرحاض بثلاث مرات.

من جهتها شركة "تيك واتشز" أجرت 10 اختبارات على أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث تحمل "كمية مثيرة للقلق من الأوساخ".

وقالت الشركة في بحثها إن إهمال ساعة اليد يمكن أن يعرض صاحبها أيضا لأمراض جلدية مختلفة، خصوصا الساعات المصنوعة من البلاستيك والجلد فإنها أكثر اتساخا من المعدنية".

وفي استطلاع أجرته الشركة تبين لها أن 24 في المئة من البريطانيين لم ينظفوا ساعاتهم أبدا، وأن 21 في المئة ينظفونها مرة واحدة كل 6 أشهر".