بالفيديو.. شرطة أبوظبي تنجح في احباط عملية "الضربة الموجعة"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، 423 كيلو غرامات من مخدريّ "الهيروين والكريستال"، مخبأة بتجاويف سرية في قطع غيار المركبات، في عملية تعدّ الأكبر على مستوى الدولة، قبضت خلالها على عصابة مكونة من 12 آسيوياً في أنحاء متفرقة بالدولة، بحوزتهم الكمية المضبوطة ونصف مليون من الأقراص المخدرة "الكبتاغون".

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، إنه تم إطلاق اسم "الضربة الموجعة" على العملية، نظراً للنجاح الباهر الذي حققته على مدى شهور من الرصد والمتابعة، أسفرت عن توجيه ضربة استباقية غير متوقعة قصمت ظهور المروجين، وعصفت بتجارتهم غير المشروعة، وبدّدت أحلامهم الزائفة بالثراء الفاحش.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة، والعمليات السرية التي تم تنفيذها وفق خطط محكمة، كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة، لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

وأكد أهمية الضبطية في منع الخطر المباشر في حال تسويق هذه الكمية الهائلة من الممنوعات، لافتاً إلى أن عناصر المكافحة مستمرون في أداء مهامهم لتوجيه الضربات الموجعة، الواحدة تلو الأخرى، للتصدّي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من يتورّط في التهريب أو الاتجار بالمخدرات، بأي طرق مبتكرة، وكذلك إحكام الرقابة على محاولات التعاطي، ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات.