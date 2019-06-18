وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت صباح امس، الاثنين، وصيفة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل، بعد صراع مع مرض السرطان .

وواكب اللبنانيون قصة ميشيل، التي فازت في العام 2016 بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، وقدموا لها الدعم المادي والمعنوي، وتمكنت قبل أشهر من جمع مبلغ من المال، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكثت في المستشفى شهرا، قبل أن تعود إلى لبنان وتمر بنكسة صحية دقيقة، أدت إلى وفاتها.

وتفاعل فنانون وإعلاميون مع خبر وفاة ميشيل، وقالت الفنانة اللبنانية إليسا، التي أعلنت منذ مدة أيضا شفاءها من سرطان الثدي، أن ميشيل "بطلة في عيون الجميع".

تم تشخيص مرض ميشيل (24 عاما)، في جانفي 2018، قبل أن تعلن في جوان من نفس العام، انتصارها على السرطان.

وتم تحديد موعد زفاف الحسناء اللبنانية، في جويلية 2019، إلا أنها واجهت انتكاسة، أودت بحياتها.