“الإمارات للفضاء” توضح حقيقة إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت وكالة الإمارات للفضاء ما تداولته وسائل إعلام حول إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ خلال شهرين.

وأكدت الوكالة، في تغريدة أوردتها عبر حسابها على شبكة “تويتر” “أن التحضيرات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء مستمرة لإرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي وهو رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر المقبل.

وتداولت وسائل إعلام خبراً “مغلوطاً” نسبته لوكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة لإجراء تجارب هناك.

#وكالة_الامارات_للفضاء تنفي خبراً مغلوطاً نُشر في بعض وسائل الإعلام الإقليمية حول إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ، و تؤكد بأن التحضيرات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء مستمرة لإرسال أول رائد فضاء إماراتي/عربي "هزاع المنصوري" إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر القادم pic.twitter.com/A9YIfm9UpW — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) June 15, 2019