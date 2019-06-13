"مواصلات الإمارات" توضح حقيقة حريق الحافلة المدرسية برأس الخيمة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

نشرت مؤسسة مواصلات الإمارات توضيحا في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حريق الحافلة المدرسية في رأس الخيمة.

وقالت المؤسسة "بعد نزول آخر طالب من الحافلة الساعة 2:10 تم إيقاف الحافلة كالمعتاد في الموقف الخارجي للمدرسة، وشب فيها الحريق الساعة 2:30 وهي في حالة التوقف التام وبدون تشغيل المحرك ولم تصطدم بجدار المدرسة كما هو متداول".

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل على متابعة أسباب الحريق مع الجهات الرسمية ممثلة بالدفاع المدني والشرطة بشأن التقرير الجنائي للحادث والوقوف على مستجدات الموقف بالتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم.

وكانت حافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات احترقت، ظهر اليوم، جنوب إمارة رأس الخيمة بعد انتهاء الدوام المدرسي وتوصيل الطالبات لمنازلهم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة واحتراقها، دون إصابة أحد.