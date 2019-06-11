عراقي يسجل أعلى مهر زواج في تاريخ بلاده وإليكم الرقم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، عقد قران على مهر قدره ثمانية مليارات دينار، ما يعادل "8 ملايين دولار" أميركي.

وتكشف الوثيقة التي نشرتها صحف عراقية، أن عقد المحكمة للزوجين تم على مهر بلغ 3 مليارات للمقدم، وخمسة أخرى للمؤخر.

وفي التفاصيل فإن الزوج بحسب العقد المولود عام 1984 عقد قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلان، وكتب الزوج على نفسه تعهدا بتربية ورعاية الطفلين.

وانقسمت آراء رواد التواصل الاجتماعي حول قيمة المهر واعتبره البعض رقما مبالغا فيه، فيما تساءل آخرون عن السبب الذي حدى بالعريس الى دفع هذا القدر من المال لعروسته.

أنتم ماذا تقولون؟