تعرف إلى متلازمة المعطف الأبيض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يسجل ضغط الدم أرقاما أعلى قد تصل إلى مستويات مقلقة عند قياسه في العيادات مقارنة بالمنزل، ويعزى الأمر إلى الضغط النفسي الذي يصيب المريض وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويطلق على هذه الحالة اسم "متلازمة المعطف الأبيض"، وهي حالة يرتفع فيها ضغط الدم في العيادة أكثر من أي مكان آخر، لذلك يطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن الأطباء يرتدون المعاطف البيضاء.

وخلص بحث أميركي، تناول في جامعة بنسلفانيا 27 دراسة تطرقت لحالة 64 ألف مريض في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى أن المرضى الذين يعانون من هذه المتلازمة لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من الآخرين بنسبة 36 بالمئة، كما يزيد لديهم بنسبة 109 بالمئة خطر الموت نتيجة أمراض القلب.

وقال البحث إن واحدا من كل 5 أميركيين يعاني من "متلازمة المعطف الأبيض"، لافتين إلى أن الأطباء عادة ما يتركون هذه الحالة دون علاج، على اعتبار أن السبب نفسي.

ويقيس ضغط الدم القوة التي يتدفق بها الدم خلال الأوردة والشرايين، وعندما تكون هذه القوة كبيرة للغاية يطلق عليها ارتفاع في ضغط الدم

ونصح الباحثون الأميركيون مرضى "متلازمة المعطف الأبيض" بممارسة الأنشطة البدنية واعتماد النظام الغذائي الصحي، والإقلاع عن التدخين والكحول.