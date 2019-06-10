عابد فهد يتحدث لـ"الإمارات اليوم" عن قرار منعه من الظهور في الإعلام الرسمي السوري

المصدر: فراس النعسان - دبي

عبر الفنان السوري عابد فهد عن استغرابه من تداول قرار منعه من الظهور في الإعلام الرسمي السوري، مشيرا إلى أنه عَلِم بالأمر عن طريق وسائل الإعلام، وأنه لم يبلغ بالقرار بشكل رسمي.

وقال فهد لـ "الإمارات اليوم": "لا أعلم ما هو سبب إصدار قرار بمنعي من الظهور في الإعلام الرسمي السوري، فيما إذا كان صحيحا، حيث أنني لم أُبلّغ به ولم يتأكد حتى اللحظة."

وأضاف فهد أنه ليس لديه أي معلومات للتأكد من مصداقية الخبر أو عدمه، وأنه مهتم بمتابعة الأمر لحين الحصول على المعلومة الصحيحة حوله.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت، في وقت سابق، أن قراراً صدر بمنع ظهور عابد فهد وعباس النوري في وسائل الإعلام السورية الرسمية.