محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في مجلس قصر الشاطئ - رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة محمد ريكان الحلبوسي.

ورحب سموه برئيس مجلس النواب العراقي وتبادل معه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير والأمن والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وإمكانات تطويرها وتنميتها خاصة في المجالات البرلمانية..إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرقا إلى أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية وإبراز ودعم القضايا التي تهم الشعوب العربية خاصة فيما يتعلق بالتنمية وتحقيق تطلعاتها في التقدم والازدهار والسلام والاستقرار.. بجانب الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن العربي خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات وأزمات تهدد استقرارها وأمنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.