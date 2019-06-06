الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان

المصدر: أبوظبي - وام

تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة بقلق و اهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم :" تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة و صوت العقل و الحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان و استقراره و يجنب شعبه العزيز كل مكروه و يصون مكتسباته و مقدراته و يضمن وحدته" .

و أكدت دولة الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال و تطلعات شعب السودان الشقيق .. و شددت على موقفها الثابت الداعم للسودان و شعبه و كل ما يحقق أمنه و استقراره و ازدهاره و يعود عليه بالخير متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها.