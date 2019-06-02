متى يصبح النوم مضراً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصّلت دراسة جديدة إلى أن النوم لمدة 9 ساعات في الليل يشكل ضرراً كبيراً على الذاكرة، تماماً مثل الحصول على 5 ساعات نوم فقط في الليلة.

ونظر الباحثون من كلية لندن الجامعية، في نتائج اختبار الذاكرة لنحو 400 ألف شخص طُلب منهم مطابقة 6 أزواج من البطاقات المخفية بعد حفظ مواقعها.

ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "International Journal of Epidemiology" بالمقارنة مع الذين يحصلون على 7 ساعات نوم، فإنّ أولئك الذين ينامون 9 ساعات، ارتكبوا العدد نفسه من أخطاء الذين ينامون 5 ساعات أو أقل.

وارتكب الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر أخطاء أكثر بنسبة 5 في المئة في لعبة الورق، والتي انخفضت إلى 2 في المئة عند أخذ عوامل مثل العمر والجنس، في الاعتبار.

أما أولئك الذين ينامون لمدة 10 ساعات على الأقل، فارتكبوا أخطاء بنسبة 11 في المئة، والتي انخفضت إلى 6 في المئة عند النظر إلى خصائص الأشخاص، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الوراثية التي تجعل البعض على استعداد للنوم لفترات أطول.

وأشارت النتائج إلى أنّ النوم لفترة طويلة، قد يؤثّر في مهارات التفكير مثل الحرمان من النوم.

ويعتقد الباحثون أنّ الذين ينامون لفترات طويلة، قد تكون لديهم نوعية نوم أقل، ما يمنع مناطق الدماغ من التواصل بشكل صحيح، ويعرّضهم لخطر المشكلات الإدراكية.