أمل عرفة تعتذر للجمهور بسبب حلقة "كونتاك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتذرت الفنانة السورية أمل عرفة عن الأثر السلبي، الذي خلفته حلقة من مسلسلها "كونتاك" في رمضان لدى المشاهدين، مؤكدة أن المغزى من الحلقة لم يتوضح والمشكلة في المونتاج.

وتعرضت الفنانة عرفة لمجموعة من الانتقادات وردود الفعل السلبية، تجاه ما جاء في حلقة "كونتاك" التي تتحدث عن موضوع الهجوم الكيميائي المفبرك. حيث اجمعت الانتقادات على أنها سخرت من ضحايا الهجمات الكيماوية التي استهدفت المدنيين في سورية.

وبينت الفنانة السورية أنها لم تكن تدري أن الحلقة ستخرج بهذا الشكل النهائي الذي عرضت به بعد المونتاج، وأضافت قائلة: "لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة، وربط الأحداث ببعضها على هذا الشكل، لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس، أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملة وتفصيلا، حفاظا على مشاعر السوريين أينما كانوا وكيفما كانت مواقفهم".



وأكدت عرفة "سبق وقلت إن كان دمي سيوقف النزيف على أرض بلادي فأهلا بالموت، والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس خارجها، أكرر اعتذاري وأعيد، قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون".