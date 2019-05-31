محمد بن زايد يصل السعودية على رأس وفد الدولة إلى القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة

المصدر: جدة - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد الدولة إلى القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين تعقدان اليوم في مكة المكرمة.

ويرافق سموه الى القمتين وفد يضم كلا من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف أحمد العثيمين وسفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة تركي الدخيل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية وفي ظل تحديات جسيمة تشهدها المنطقة يؤكد الدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة ‏بما تمثله من عمق استراتيجي ‏لدول المنطقة والعالم الإسلامي وتعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها وخدمة ‏قضاياهم ‏وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم.

وثمن سموه جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ومساعيها الخيرة ومبادراتها لتبني ودعم كل جهد وعمل عربي ودولي مشترك من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام إقليميا ودوليا.

وأعرب سموه عن أمله أن تكلل المساعي والجهود المخلصة للمملكة بالنجاح والتوفيق وأن تخرج القمم الثلاث التي تستضيفها بما يلبي تطلعات الشعوب العربية والإسلامية إلى الاستقرار والسلام والأمن والتعايش بجانب توحيد الرؤى والمواقف والعمل المشترك بين الدول في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة وتهدد بتقويض أسس وأركان الأمن القومي العربي.