قانون جديد للتخرج في الفلبين يُلزم الطالب بزراعة 10 أشجار

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

أصدرت الفلبين، قانونا جديدا يُلزم الطلاب الخريجين من المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك طلاب الجامعات، بزراعة 10 أشجار قبل أن يتمكنوا من التخرج. وذلك بحسب موقع مجلة "فوريست" الأميركية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، المسمى "قانون التخرج من أجل البيئة"، في مجلس النواب وتم إرساله إلى مجلس الشيوخ الفلبيني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويرى أنصار هذا القانون أن هذه فرصة للشباب الفلبيني للمساعدة في معالجة تغير المناخ وبناء بيئة أكثر خضرة لجيلهم.

ويُقدر النائب غاري أليخانو، الذ صاغ مشروع القانون، أن مشروع القانون سيكون مسؤولاً على مدى جيل واحد عن زراعة 525 مليار شجرة. ويأتي ذلك من أكثر من 12 مليون طالب يتخرجون من المدارس الابتدائية كل عام، و 5 ملايين من المدارس الثانوية و500000 من الجامعة، أي ما يعادل 175 مليون شجرة جديدة مزروعة كل عام.