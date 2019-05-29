بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بصرف الدفعة الأولى لـ 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية والتي شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار درهم على المواطنين في أبوظبي، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر.

وأضاف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر، أن هذه الدفعة من المنح تأتي وفقاً لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي ضاعف عدد القروض الإسكانية الممنوحة، حيث تم في العام الماضي صرف 12,100 قرض سكني.