محمد بن راشد: فخور بـ 660 موظفا وأكثر من 100 ألف متطوع غيّروا حياة ملايين الناس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حجم الإنفاق الإجمالي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2018، بلغ 1.5 مليار درهم إماراتي على جميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية والمعرفية والثقافية والتمكينية استفاد منها أكثر من 70 مليون شخص في 86 دولة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "نسعى لصناعة أمل جديد في عالمنا العربي وتحسين حياة الناس وإيصال رسالة وترسيخ ثقافة جديدة في العمل الانساني في مجتمعاتنا"

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فخره بـ 660 موظفا وأكثر من 100 ألف متطوع ساعدوا في تغيير حياة ملايين الناس نحو الأفضل في عام 2018 في 86 دولة حول العالم

أطلقنا اليوم تقرير الأعمال السنوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مجال العطاء الخيري والانساني ... إجمالي الإنفاق في 2018 كان 1.5 مليار درهم استفاد منه 70 مليون شخص حول العالم pic.twitter.com/oNGRrQb2J3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 28, 2019