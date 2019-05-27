تخريج تلميذين عمرهما 95 و85 عاما من المرحلة الثانوية!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفل طالبين مسنين بتخرجهما من المرحلة الثانوية من مدرسته بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطالبين لم يتمكنا من حضور حفل تخرج المرحلة الثانوية قبل عقود، حيث كان جو بيريكون "95 عاما" قد ترك مقاعد الدراسة للمشاركة في الحرب العالمية الثانية عام 1943، أما بيل كرادوك "85 عاماً"، فلم يتمكن من المشاركة في حفل التخريج آنذاك بسبب مشاركته في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وتسلم بيريكون شهادة الثانوية العامة من مدرسته بعد عودته من الحرب في أوروبا، في حين حصل كرادوك على الشهادة من مدرسته في ولاية تينيسي.

والتحق الرجلان المسنان بحفل التخرج الذي أقيم للطلبة الخريجين من الثانوية العامة هذا العام، وسط حفاوة كبيرة من الحضور وتصفيق حار من الطلبة والمدرسين.