حمدان بن زايد يتبرع بـ 5 ملايين درهم لحملة الامارات لأطفال ونساء الروهينغا

المصدر: أبوظبي-وام

تبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة الامارات لأطفال ونساء الروهينغا التي انطلقت اليوم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي تبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في إطار إهتمام سموه بأوضاع الأطفال و النساء الروهينغا الذين يواجهون ظروفا أقل ما توصف بأنها مأساوية ويؤكد حرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات التي يتعرضون لها .

جدير بالذكر أن حملة الإمارات تأتي استكمالا لدور الدولة الانساني و التنموي لصالح اللاجئين الروهينغا و الذي بدأ منذ اندلاع الأزمة في ميانمار ولجوء المتأثرين إلى بنجلاديش المجاورة و تعزيزا للجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين أوضاعهم الانسانية ولفت الانتباه لظروفهم الراهنة.