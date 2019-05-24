عادات خاطئة تسبب الجوع والعطش خلال الصيام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت أخصائية التغذية السعودية أحلام عبدالله الصقيري بوجوب شرب الماء بكميات قليلة وفي فترات متقطعة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، مضيفة أن "شرب الماء بكثرة على وجبة السحور لن يخفف العطش خلال النهار، لأن الكلى تعمل على طرد الماء الزائد بعد ساعات قليلة من تناوله".

كما أشارت إلى أن من العادات الخاطئة في رمضان والتي تشعرالصائم بالجوع والعطش خلال النهار، تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، وشرب الشاي بعد الأكل، والنوم بعد الإفطار، وإهمال تناول السلطات والشوربة، وتناول الأطعمة المملحة أو الغنية بالتوابل.

وشددت أخصائية التغذية أحلام الصقيري على تناول البيض المسلوق والفول والفواكه كالموز والأفوكادو والمشمش واللبن وأغذية مصادر الكربوهيدرات كونها تساعد في التقليل من الشعور بالجوع وتمنع أيضا الشعور بالعطش.