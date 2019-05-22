أليسا تطمئن جمهورها: "أنا بخير ولا داعي للقلق.. بحبكن"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

طمأنت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها حول حالتها الصحية نافية إجراءها أي عملية جراحية.

وقالت أليسا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن 😘 — Elissa (@elissakh) May 22, 2019

كما قامت أليسا بإعادة تغريدة إحدى التغريدات التي نشرت في هذا السياق وجاء فيها: "ما نسب إلي في إحدى الصحف الالكترونية حول حالة إليسا الصحية غير دقيق. إليسا بخير وهي تخضع لعلاجات روتينية وليس لعملية جراحية، وأرجو من الجميع توخي الدقة عند تناول الموضوع".

وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر إجراء اليسا لجراحة في يدها اليسرى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي توجهت إليها منذ أيام، بعد حفلها الغنائي الذي أحيته بالقرية العالمية في دبي.