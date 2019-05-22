بالفيديو.. إنجازات مهمة في موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: فراس النعسان - دبي

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع المعرض، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

المناطق الثلاث تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات، تتوزع على ثلاث (بتلات)، هي الفرص (33 مبنى)، والاستدامة (21 مبنى)، والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها «قبة الوصل»، وتحيط بها خمسة مبانٍ أخرى متعددة الاستخدامات.

وقد شهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.