وفاة أشهر وأغلى قطة في العالم.. "القطة الغاضبة"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت أسرة أشهر قطة في العالم البالغة من العمر 7 سنوات، والمعروفة باسم "Grumpy Cat" أو القطة الغاضبة وفاتها لأسباب صحية، بعد أن أصبحت نجمة الانترنت وتصدرت صورها حسابات انستغرام بسبب تعابير وجهها المميزة.

وتملك القطة 2.4 متابعا على انستغرام، واكتسبت شهرتها بعد أن نشر شقيق مالكها صورة لها بتعابيرها المميزة على موقع "رديت"، وحصلت على مليون مشاهدة خلال 48 ساعة.

وتملك القطة في رصيدها فيلما من بطولتها، وتحصل على رعاية خاصة حيث تسافر في الدرجة الأولى وتقيم في أفضل الفنادق.

وبلغت قيمة أغلى قطة في العالم، عندما كانت في سن الرابعة، 64 مليون جنيه استرليني، وعلى الرغم من وجهها الحزين والغاضب، يصر مالكها على أنها كانت قطة سعيدة للغاية.