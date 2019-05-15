فتاة تنتحر بعد أن صوت متابعيها "بنعم" على إنستغرام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت فتاة ماليزية على الانتحار بعد إجرائها تصويت حول الموضوع على حسابها في تطبيق إنستغرام، وذلك كما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة انتحرت بسبب انها نشرت منشورا على حسابها بإنستغرام، كتبت فيه: "الأمر مهم جدا، ساعدوني على الاختيار، الموت أم العيش؟"، وفتحت التصويت لجميع متابعيها على الحساب، وعندما جاءت الأصوات بنسبة 69 بالمئة لصالح "الموت"، انتحرت!.

وفتحت الشرطة الماليزية تحقيقا جنائيا لمعرفة أسباب انتحار الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاماً، ولكنها لم تعلن عن الطريقة التي انتحرت بها الفتاة.

من جانبه هاجم محام في ماليزيا يدعى رامكاربال سينغ كل من شارك في التصويت، وأشار إلى أن الذين صوتوا مؤيدين لفكرة الانتحار قد يكونون متهمين "بالتحفيز على الانتحار".

وقال المحامي هل كانت ستظل الفتاة على قيد الحياة إذا ما صوتوا المشاركين ضد الانتحار؟ هل أثر المشاركين فعليا على قرارها بالانتحار؟ هذه الأسئلة قد تعني أن المشاركين متهمين بالتحريض على الانتحار، والانتحار جريمة هنا".