هل تعلم كم فنجان قهوة يمكنك أن تتناول يوميا؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أن كوبين من القهوة يوميا، يرفعان معدل العمر بنحو عامين، عن المعدل الطبيعي.

ونشر موقع "سي تي في" الدراسة مشيرا الى أن الباحثين راجعوا 40 دراسة سابقة تتعلق بقضية شرب القهوة ومتوسط العمر، واعتمد البحث في حالة أكثر من 3.8 مليون مشارك و450 ألف حالة وف

وقالت الدراسة إن شرب كوبين من القهوة يوميا يزيد متوسط العمر، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة نهائيا.

وكانت دراسة سابقة في 2017 أشارت إلى أن تناول 3 أو 4 أكواب من القهوة، تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، وتزيد من متوسط العمر المتوقع.

وأشارت الدراسة إلى أن شرب القهوة "باعتدال" سيرفع العمر المتوقع بنحو عامين، بغض النظر عن عمر الشخص وعاداته الصحية.