8 نصائح للسيطرة على الشعور بالنعاس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت مراجعة لـ 16 دراسة إلى أن النوم لمدة تقل عن ست إلى ثمان ساعات في الليلة يزيد من خطر الوفاة المبكرة بحوالي 12٪ ، حيث تكشف الدراسات عن زيادة خطر الوفاة المبكرة بسبب الحرمان من النوم، ويؤثر النوم على نشاط الجسم والتركيز.

وللحفاظ على إيقاع واحد من النشاط بعد الاستيقاظ للذهاب للعمل أو ممارسة الرياضة أو حتى ممارسة الأعمال المنزلية، يقدم خبير النوم الدكتور ساندي مان في مانشستر مجموعة من النصائح لأولئك الذين يعانون من القلق الذي يمنعهم من النوم:

1- لا تبدأ يومك بالقهوة: حيث تعطي القهوة دغعة نشاط للجسم قد تستمر ساعتين، إلا أن الوقت المثالي لشرب القهوة هو 3 ساعات بعد الاستيقاظ، لإعادة تنشيط الجسم ومده بالحيوية اللازمة من الكافيين.

2- الجلوس في الخارج: يساعد الضوء الطبيعي في إيقاظك عن طريق وضع إيقاعات الساعة البيولوجية في وضع النهار، وينصح بتجنب النظارات الشمسية، حيث أظهرت دراسة بلجيكية في عام 2006 أن ضوء الشمس يحد من النعاس بعد الظهر.

3- تناول الطعام بشكل جيد: يميل الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس إلى السكريات والكربوهيدرات والتي تعطي طاقة مزيفة لا تستمر، وينصح بالحبوب الكاملة والبروتين والفواكه والخضروات.

4- إبدأ بالنشاطات الأصعب أولا: قبل أن يبدأ التركيز بالتلاشي، وتتراجع قدراتنا بعد الغداء.

5- مضغ العلكة: اكتشف باحثون في عام 2012 أن مضغ العلكة يمكن أن يقلل من النعاس، لأنه يعزز النشاط الدماغي، وينصح بنكهة النعناع على وجه الخصوص.

6- الحصول على استراحة هادئة: وينصح بأن تكون مدتها بين 10 حتى 20 دقيقة بعد الظهر، في مكان هادئ لإعادة شحن الطاقة وتوجيه التركيز.

7- الحركة: كالمشي لدقائق، أو إعداد القهوة، أو القيام بأي نشاط يتلطب الحركة.

8- لا تتصرف أبدا على عجل: حيث تتسبب قلة النوم في جعلك أكثر تفاعلا وعاطفية،وينصح بالتكفير جيدا قبل الرد على الرسائل والطلبات.