مراهق يشعل النار في قطة وينشرمقطع الواقعة على فيس بوك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم مراهق مصري على إشعال النار في قطة كانت لا تزال حية، كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة المصرية ألقت القبض على المراهق الذي أشعل النار في القطة وبث مقطع فيديو للواقعة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في مديرية أمن الغربية من القبض على الجاني وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عاماً.

وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرض القطة للدهس بسيارة، أراد إنهاء حياتها.

وذكرت الشرطة المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.