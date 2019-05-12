دراسة تحدد بدء عمر "الكسل"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أن مستويات النشاط تبدأ في الانخفاض في عمر الـ7 سنوات فقط.

ووجد الباحثون أن الأطفال يصبحون أكثر كسلا عند بدء الدراسة بعمر السابعة، بغض النظر عما إذا كانوا نشطين في سنوات عمرهم الأولى أم لا.

ووجهت الدراسة التي أجريت من قبل جامعة جيفاسكيلا ومركز أبحاث "لايكس" للنشاط البدني والصحة في فنلندا، بضرورة إدخال النشاطات الرياضية في الأندية لتعزيز أسلوب الحياة النشيط لجميع الأطفال.

وترجع الدراسة "الكسل" نظرا لاستقرار سلوك النشاط البدني مع التقدم بالعمر، وعدم النشاط هو سلوك أكثر ثباتا من النشاط.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد دعم المدارس والأندية الرياضية أمرا ضروريا لتعزيز أسلوب حياة نشط لجميع الأطفال.

وتوصي الدراسة بضرورة إدخال النشاط البدني لمدة ساعة على الأقل في اليوم بين سن الـ5 للـ18 عاما.