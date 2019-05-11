التنبؤ بموعد اطلاق هاتف "آي فون" الجديد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شرعت شركة أبل في التحضير لاطلاق هاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"، حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف في شهر أبريل الماضي، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف، وذلك كما ذكر موقع "بلومبرغ" الأميركي.

وأضاف "بلومبرغ" أن شركة "TSMC" التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب "A13"، ليخلف شريحة "A12 Bionic"، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.

من جانبه أوضح موقع "بيزنيس إنسايدر" أنه من المتوقع أن تطلق شركة آبل الأميركية هاتفها الجديد في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".

وخلال العام الماضي، قالت شركة "أبل" إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الشريحة التي سبقتها (A11).

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف أبل المقبل منخفضا نسبيا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة خاصة في الفترة الأخيرة.