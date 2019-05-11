فيل يقتل "حاميه" دعسا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعس فيل جندي حتى الموت أثناء أداء مهمته الأولى في محاربة وكبح الصيد غير المشروع في مالاوي بشرق إفريقيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الجندي توفي إثر الإصابات القاتلة التي تسبب بها فيل مفترس أثناء دهسه له، في أول مهمة يقوم بها الجندي البريطاني في حماية الحيوانات البرية من الصيد الجائر.

وأكد الجنود البريطانيون الذين خدموا مع زميلهم ماثيو تاليوت مدى حبه للتدريبات في الظروف القاسية، ما دفعه لاحقا للتطوع في صفوف وحدة من الجنود الملاويين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات.

وأعربت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردون عن تعازيها لأقارب الجندي المتوفي.

وانخفض عدد الأفيال في مالاوي بمقدار النصف منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الصيادين. ووصلت قوات بريطانية خاصة إلى هذا البلد الإفريقي قبل سنوات لتدريب المتطوعين المحليين على مكافحة الصيد غير المشروع.