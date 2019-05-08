"زايد للإسكان" يعتمد 1000 قرار دعم سكني ومناقصة إنشاء حي سكني بخورفكان

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه في دبي اليوم 1000 قرار دعم سكني للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك ضمن خطة اعتمادات قرارات الدعم السكني التي وضعها البرنامج للعام الجاري 2019 حيث توزعت قرارات الدعم السكني بين فئة القروض السكنية والمنح وتنوعت ما بين بناء جديد واستكمال للمساكن بالإضافة إلى فئة شراء المساكن.

ويأتي هذا الاعتماد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن حكومة الإمارات تسعى من خلال عملها الدؤوب إلى تحقيق الرفاه السكني وضمان التلاحم المجتمعي من خلال توفير المسكن لجميع الأسر المواطنة حيث يأتي هذا الإعلان تزامنا مع شهر رمضان المبارك انطلاقا من قيم البذل ومضاعفة الجهود التي جعلتها حكومة الإمارات إحدى ركائز العمل المؤسسي وجزءا لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات الحكومية.

وقال - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء حي سكني بمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية - إن مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اعتمد طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لتخطيط وتصميم والإشراف على إنشاء حي سكني يضم 250 مسكنا بمدينة خورفكان في الشارقة.

وأضاف إن تطلعات قيادتنا الرشيدة تجدد الطموحات لتسخير كافة الإمكانيات لضمان استقرار الأسرة المواطنة وتحقيق التلاحم المجتمعي الذي يعبر عن هوية دولة الإمارات ويؤكد اهتمامها في بناء الإنسان والعمران وتحقيق الحياة الكريمة لكل أسرة مواطنة.. مشيرا إلى أن طرح مناقصة المشروع يأتي لبناء مجتمع سكني جديد ضمن المواصفات المعتمدة في دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية والذي أطلقته وزارة السعادة والإيجابية وجودة الحياة في سبيل خلق مجتمعات متلاحمة وخلاقة في بيئة سعيدة ومستدامة.

وأوضح أن الحي السكني - الذي يقع في منطقة العوينات بخور فكان - يضم 250 مسكنا بمساحة تقديرية تصل إلى 360 مترا مربعا للمسكن الواحد الذي يحتوي على ثلاث إلى أربع غرف نوم قابلة للتوسعة المستقبلية.. لافتا إلى أن تكلفة الحي السكني تترواح ما بين من 800 مليون إلى مليار درهم وتوقع أن يتم تسليم المشروع في نهاية عام 2022.

وثمن الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي دور حكومة إمارة لشارقة وتعاونها الملموس في توفير مساحة الأرض التي سيقام على الحي السكني حيث أبدت تجاوبا سريعا يؤكد أن حكومة دولة الإمارات تعمل كفريق واحد لتحقيق غايات سامية لرفاه المجتمع.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أنشأ خمسة أحياء سكنية منذ تأسيسه حي تضم هذه الأحياء 1490 مسكنا في كافة إمارات الدولة .. فيما يعد حي السيوح السكني بإمارة الشارقة أول حي يتم أنشاؤه بالإمارة بينما يعد الحي الجديد بمنطقة خورفكان هو الثاني ضمن مبادرات البرنامج في الإمارة.. كما يقوم البرنامج حاليا بتنفيذ ثلاثة أحياء سكنية في جميع إمارات الدولة تضم 1990 مسكنا.

واعتمد البرنامج معايير الاستدامة ضمن مواصفات المساكن في الأحياء السكنية من منطلق التزامه بتقديم منتجات عالية الجودة تساهم في جودة الحياة وتحافظ على البيئة والموارد.

كما يتميز البرنامج بطرح نماذج مختلفة من الأحياء السكنية التي ينفذها ما يتيح للمستفيدين إمكانية اختيار المساكن بما يناسب مع تطلعاتهم ويتلاءم مع أذواقهم حيث يطور البرنامج نماذج المساكن بإستمرار لضمان تحقيقها للتكامل ما بين جمالية التصميم وجودة البناء كما يراعي قلة التكلفة وسرعة الإنجاز.