تهنئة زين العابدين بن علي وزوجته برمضان تثير غضب التونسيين

قام التلفزيون التونسي الرسمي، الثلاثاء، بإقالة مدير القناة الأولى والمشرف على التسيير بالقناة الثانية، إثر بثّ مقطع فيديو تضمّن تهئنة ودعاءا للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، بمناسبة دخول شهر رمضان.

و1كرت قناة العربية أنه في أول أيام رمضان وقبل آذان المغرب، صُدم التونسيون وهم يشاهدون برنامجاً دينياً على القناة الوطنية الثانية، ببث دعاء وتهنئة للرئيس السابق وعائلته، الذين أطاحت بهم انتفاضة شعبية منذ عام 2011.

وأثارت هذه التهنئة والدعاء لعائلة بن علي، موجة استياء وسخرية من المشاهدين التونسيين على مواقع التواصل الإجتماعي، دفعت إدارة التلفزيون إلى تقديم اعتذار رسمي، أكدت فيه أن "الحصة الدينية تعود لسنوات، وبُثت بسبب خطأ بشري غير مقصود أثناء سحب الشريط من خزينة الأشرطة".