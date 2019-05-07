محاكمة شركة فرنسية مشهورة بسبب اكتئاب وانتحار موظفيها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تجري محاكمة عملاق الاتصالات الفرنسي "أورانج" و7 مدراء سابقين أو حاليين بتهمة المضايقات بسبب موجة من حالات انتحار الموظفين قبل عقد من الزمن.

وشهدت شركة الهاتف والإنترنت الرئيسية في فرنسا 19 حالة انتحار و12 محاولة انتحار و8 حالات من الاكتئاب الشديد بين الموظفين بين عامَيْ 2007 و2010.

وأشارت تقارير عدّة سابقة إلى أنّ الشركة، التي كانت تسمى آنذاك "فرانس تيليكوم"، كانت تمرّ بتقليص للوظائف وإعادة هيكلة.

وتعد محاكمة باريس، التي بدأت امس الاثنين، أكبر قضية في فرنسا تزعم مضايقات على نطاق شركة.

ويمكن معاقبة التهمة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 15000 يورو ).