"ناسا" تكشف عن كويكبات قاتلة تهدد الأرض.

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تراقب وكالة ناسا الفضائية أطناناً من كويكبات تهدد كوكب الأرض بآثار كارثية مدمرة. بجانب العديد من الصخور الفضائية الأكثر خطورة، التي لم يُكشف عن خطرها الحقيقي حتى الآن، بما في ذلك "2015 ME131"، الذي يتحرك بسرعة 44 ألف ميل في الساعة، ويهدد الأرض حتى عام 2089.

وأطلق العلماء على كويكب "بينو" اسم "يوم القيامة"، لارتفاع احتمال خطر اصطدامه بالأرض خلال مئات السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن حجم الكويكب لا يعني أنه سينهي الحياة البشرية على الأرض، ولكنه كاف لتدمير مدينة بالكامل.

وتشمل القائمة المرعبة أيضا كويكب "أبوفيس"، وهو صخرة فضائية يمكن أن تضرب الأرض مع اقترابها بشكل مثير للقلق من الكوكب، عدة مرات خلال القرن القادم.

وفي الآونة الأخيرة، حذر العلماء الروس من خطر "أبوفيس" على كوكبنا، خاصة أن مساره حول الشمس يكشف عن وجود 100 تصادم محتمل بين"أبوفيس" والأرض، مع تسجيل أكبر خطورة محتملة في عام 2068.

