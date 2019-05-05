رشاش الحمام.. "وكر للجراثيم"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون أميركيون أوربيون إلى أن بكتيريا خطيرة تستقر في مسام الرشاش الذي يتسرب منه الماء، بحسب دراسة نشرت في مجلة "ASM" الطبية.

ووجدت الدراسة إلى أن التبعات قد تصل إلى الإصابة بعدوى رئوية خطيرة وقاتلة، حيث قام الباحثون المشاركون في الدراسة الطبية بتحليل 650 عينة مائية من رشاشات الحمامات، وأظهرت النتائج، وجود عدد كبير من البكتيريا.

وحين يمتلئ الرشاش ببخار الماء، تنتشر البكتيريا في الهواء، وعندها، يصبح من السهل جدا، أن يتنفسها الشخص الذي يقوم بالاستحمام، فيتعرض لضيق في التنفس وخسارة للوزن وشعور بالإرهاق.

وأوردت الدراسة أن استنشاق هذه البكتيريا لا يسبب مشكلات صحية كبرى في العادة، لكنه قد يكون مضرا بالأشخاص الذين يعانون ضعفا في الجهاز المناعي.

ونبه الباحثون إلى أن البكتيريا تكثر في رشاشات الماء التي تعلوها طبقة من المعدن، أما الرشاشات المغطاة بالبلاستيك فهي أكثر حماية للصحة.