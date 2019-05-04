مصر.. يرتكب جريمة من أجل 15 دولارا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب مصري على قتل سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، طلبت منه الحضور الى شقتها لإكرامه على غسل سيارتها، فبادرها بطعنات سكين استلها من المطبخ وتركها غارقة بدمائها.



وقال قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة، انه تلقى بلاغا رسميا بالعثور على جثة ربة منزل، غارقة في الدماء، بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ليتبين مصرعها، وبدأ رجال الأمن والبحث الجنائي في مقر الواقعة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشكل فريق بحث جنائي، توصل إلى لغز الجريمة، حيث تبين أن عامل الكراج الذي يعمل في منطقة سكن المجني عليها هو المتهم في الجريمة، ليتم القبض عليه، للمثول أمام رجال الأمن بعد أن أكدت التحريات السرية والمعلومات ارتكابه الجريمة.

واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، حيث تحدث عن إكرام المجني عليها له، حيث طلبت منه غسيل سيارتها، وبعد الانتهاء من عمله كلفته بالصعود لشقتها للحصول على أجره، إلى جانب منحه بعض الأطعمة الزائدة عن حاجتها، وبعض المعلبات لأسرته، نظرًا لقدوم شهر رمضان المبارك.

وتحدث المتهم عن قيامه بالطرق على باب الشقة، وحينما فتحت المجني عليها الباب، وتركته مفتوحا لحين إحضار أجره والأطعمة، دخل المتهم خلفها، واعتدى عليها، ثم أحضر سكينا من المطبخ وطعنها في أماكن متفرقة واستولى على هاتف محمول ومبلغ 300 جنيه "قرابة 15 دولارا".

وتبين من المحضر الرسمي أن المتهم حينما سمع طرق باب الشقة قام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار، ونتج عن ذلك إصابته بكسر في الساقين، وأرشد عن المسروقات، لتقرر النيابة حبسه على ذمة القضية.