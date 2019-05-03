غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و مغبرا أحيانا نهارا و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ظهرا .

و حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم / س، تصل أحيانا إلى 38 كم/ س .. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 و المد الثاني عند 01:14 .. والجزر الأول عند الساعة 18:51 و الجزر الثاني عند 7:38.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 9:53 و المد الثاني عند الساعة 21:15 و الجزر الأول عند الساعة 15:32 و الجزر الثاني عند الساعة 03:50.