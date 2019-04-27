متهور يقتل 10 آلاف أرنب في 4 دقائق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة صينية بتغريم رجل 65 ألف دولار، إلى صاحب مزرعة أرانب، بعد أن تسبب احتفاله مطلع عام 2018، بالألعاب النارية لمدة 4 دقائق، بنفوق 10 آلاف أرنب، خوفاً من ضجيج الألعاب .

وأطلق الرجل ألعابا نارية من على سطح المنزل، واستمر إطلاقها. لكنه لم يتخيل أبداً أن الانفجارات الصاخبة ستؤثر في الأرانب في مزرعة جيرانه، فخاف الآلاف منها حتى الموت.

وقال جاره تساى تشانج، صاحب مزرعة الأرانب، لقاضي المحكمة، إن الاحتفال بالألعاب النارية حول مزرعته التي كانت تضج بالحيوية إلى مشرحة. وتسبب في نفق 10 آلاف أرنب صغير، و1573 أرنباً كبيراً، في حين أن 15 ألف أنثى عانين الإجهاض التلقائي.