تعرف إلى فريق وزارة اللا مستحيل في الحكومة الإماراتية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة "اللا مستحيل" التي أطلقها سموه الثلاثاء الماضي لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكليف ثلاثة وزراء بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى.

فقد كلف سموه عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بمهمة منصة المشتريات الحكومية، فيما كلف نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بمهمة اكتشاف المواهب الوطنية، وعهود بنت خلفان الرومي/ وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء/ بمهمة الخدمات الاستباقية.

وفيما يلي تفاصيل عن سيرة كل عضو في فريق إدارة وزارة اللا مستحيل:

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

انضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى الحكومة الاتحادية في عام 2004 كوزير للداخلية، وتولى سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2009، حيث تتمثل مسؤولياته في حماية الأمن الداخلي، وتنسيق التعاون بين قوات الشرطة في الدولة، وتنظيم شؤون الجنسية ودخول وإقامة الأجانب، بالإضافة إلى تنسيق أعمال الدفاع المدني وشؤون المرور.

ويشغل سموه منصب رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية منذ عام 2009، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، كما شغل سموه منصب القائد العام لشرطة أبوظبي، حيث قام سموه بالإشراف على مشاريع التطوير الاستراتيجي الشامل والتطوير الهيكلي لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وتحديث البنية التحتية للأنظمة الأمنية والخدمية.

وخلال مسيرته أشرف سموه على تعزيز الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال العديد من المبادرات، واستحداث مفهوم الشرطة المجتمعية، والدعم الاجتماعي، ومراكز تأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، فضلاً عن مشاريع توحيد قاعدة البيانات المرورية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

نال سموه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة وولفرهامبتون البريطانية عام 2010، كما يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات 1989.

عبيد بن حميد الطاير

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية

تم تعيين عبيد حميد الطاير وزيراً للدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2008، وقد تخرج معاليه من جامعة كولورادو، بولدر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.



وقد سبق أن شغل المناصب التالية:

• رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من سبتمبر 2000 ولغاية مارس 2008.

• عضو المجلس الاقتصادي بإمارة بدبي في الفترة من 2004 – 2008.

• النائب الأول للرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من1991 ولغاية 1997.

• عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات في الفترة من 1981 ولغاية 1991.

• عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 1982 ولغاية 1991.

• عضو المجلس البلدي بإمارة دبي في الفترة من 1982 ولغاية 1990.

• عضو المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 1981 ولغاية 1985.

وتم تكريم معاليه دولياً حيث حاز على:

• وسام "لي اوردي ناشيونال ميريت" من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2003.

• وسام "اوردين ديلا ستيلا سوليداريتي ايطاليانا" من قبل رئيس جمهورية إيطاليا في عام.

نورة بنت محمد الكعبي

عضو مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

تشغل نورة بنت محمد الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حيث تضطلع بدعم قطاع الثقافة والتركيز على تطوير المحتوى وتنمية المعرفة.

وشغلت قبل ذلك منصب وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث عملت معاليها بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

كما تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54، بالإضافة إلى عضوية العديد من مجالس الإدارات مثل المجلس الوطني للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، وإيمج نيشن، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة الإمارات.

تحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام2001، كما أكملت برنامج القيادة من جامعة لندن للأعمال عام 2011.

عهود بنت خلفان الرومي

وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة

تشغل عهود بنت خلفان الرومي منصب وزيرة دولة للسعادة، وهو منصب استُحدث في التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في فبراير 2016 من أجل مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع الإماراتي، وتم إضافة ملف جودة الحياة لمنصب معاليها في أعقاب التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017.

بالإضافة إلى عملها الوزاري، تشغل عهود الرومي منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى حكومة دولة الإمارات، ومنها مئويّة الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنيّة، واستراتيجية حكومة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومركز محمّد بن راشد للابتكار الحكومي، ونظام إدارة الأداء الحكومي "أداء"، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمّد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكوميّة المتميّزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وسباق الحكومات العالمي لروّاد التكنولوجيا، ومجلس محمّد بن راشد للسياسات. بالإضافة إلى ذلك، تشغل معالي عهود الرومي منصب نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

تم اختيار عهود الرومي لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لتكون أول شخصيّة عربيّة تحصل على هذه العضوية، كما أنها عضو مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" منذ عام 2012، وعضو مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل.

معالي عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.